Video Haber Bakan Özer duyurdu: "4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor" | Video
Bakan Özer duyurdu:

Bakan Özer duyurdu: "4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor" | Video

21.03.2023 | 12:05

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.

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