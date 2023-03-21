Bakan Özer duyurdu: "4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor" | Video

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.