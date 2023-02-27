Bakan Özer'den 5.6'lık depremle ilgili açıklama! "İlk belirlemelere göre can kaybımız yok" | Video
Bakan Mahmut Özer Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremle ilgili açıklama yaptı.
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