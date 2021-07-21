Video Haber Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde dalış yaparak hayalet ağ çıkardı

Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde dalış yaparak hayalet ağ çıkardı

Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde dalış yaparak hayalet ağ çıkardı
21.07.2021 | 11:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde dalış yaparak hayalet ağ çıkardı 03:07
Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde dalış yaparak hayalet ağ çıkardı 21.07.2021 | 11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC programını tamamladı! Yurda dönüyor... 06:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC programını tamamladı! Yurda dönüyor... 20.07.2021 | 16:59
Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti | Video 01:21
Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti | Video 20.07.2021 | 16:48
Salih Tuna | ‘Bir adım öne çıksın...’ 04:54
Salih Tuna | ‘Bir adım öne çıksın...’ 20.07.2021 | 16:43
Okan Müderrisoğlu | Emanet değil Hakiki devlet 03:54
Okan Müderrisoğlu | Emanet değil Hakiki devlet 20.07.2021 | 16:05
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Sağlar ve sol ırkçılık 04:13
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Sağlar ve sol ırkçılık 20.07.2021 | 16:02
Haşmet Babaoğlu | Karıştırmak mümkün mü? 02:37
Haşmet Babaoğlu | Karıştırmak mümkün mü? 20.07.2021 | 14:49
Hasan Basri Yalçın | Mülteci provokasyonu 03:11
Hasan Basri Yalçın | Mülteci provokasyonu 20.07.2021 | 14:47
Yavuz Donat | Nice bayramlara 06:22
Yavuz Donat | Nice bayramlara 20.07.2021 | 14:45
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı 02:41
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı 20.07.2021 | 13:53
KKTC'de tarihi gün, dev açılışlar: Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar | Video 31:50
KKTC'de tarihi gün, dev açılışlar: Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar | Video 20.07.2021 | 14:03
KKTC'de dev hizmet. Lefkoşa Kuzey Çevreyolu'nun açılışı gerçekleşti | Video 04:19
KKTC'de dev hizmet. Lefkoşa Kuzey Çevreyolu'nun açılışı gerçekleşti | Video 20.07.2021 | 13:56
KKTC'deki anıt ve müze gemi projesinin açılışı gerçekleşti | Video 04:46
KKTC'deki anıt ve müze gemi projesinin açılışı gerçekleşti | Video 20.07.2021 | 13:54
Başkan Erdoğan: Kıbrıs Türkleri insanlık dışı ambargoya mahkum ediliyor | Video 05:57
Başkan Erdoğan: "Kıbrıs Türkleri insanlık dışı ambargoya mahkum ediliyor" | Video 20.07.2021 | 13:51
THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti 01:34
THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti 20.07.2021 | 11:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! '39 terörist etkisiz hale getirildi' 00:35
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! '39 terörist etkisiz hale getirildi' 20.07.2021 | 11:08
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek | Video 03:42
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması "Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek" | Video 20.07.2021 | 11:03
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi paylaşımı! 00:24
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi paylaşımı! 20.07.2021 | 10:40
Başkan Erdoğan^'dan KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde önemli mesajlar 20:23
Başkan Erdoğan^'dan KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde önemli mesajlar 20.07.2021 | 10:34
Başkan Erdoğan Maraş'ta yeni dönemin kapıları açılacak 07:43
Başkan Erdoğan "Maraş'ta yeni dönemin kapıları açılacak" 20.07.2021 | 10:29

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, farkındalık oluşturmak için Marmara Denizi'nde dalış yaparak, balıkçıların avlanmak için attığı; ancak çeşitli nedenlerle denizde kalan 'hayalet ağlar'ı topladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Pakdemirli, 'hayalet ağ' olarak adlandırılan terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi'nde özel dalış gerçekleştirdi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Dalış öncesi Pakdemirli'ye başarılar dileyen Bakan Kurum, "Hakikaten çok önemli bir süreci yürütüyor, bize de destek oluyor. Bu Marmara Denizimiz adına 7 ilimizi kapsayan bütün bölge için önemli. Kendisini seviyoruz ve destek oluyoruz" dedi.



'HAYALET AĞLARI ÇIKARDIK'

Denizdeki hayalet ağları çıkaran Bakan Pakdemirli, "Hayalet ağların çıkarılması, denizlerimizin temizliği özellikle Marmara Denizimizin temizliği açısından son derece önemli. İster istemez bu ağlar aşağıda birikim yapıyor, farklı deniz canlılarının oluşmasına sebebiyet veriyor ve gelen giden tüm canlıların orada takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor. Müsilajın da aslında kaynaklarından biri hayalet ağlardır. Özellikle Marmara özelinde bundan sonra çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. İki sene önce başlattığımız bir proje 'Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi'. Uzun süre dalmadığım halde iki sene evvel tekrar hayalet ağları temizlemek maksadıyla başlamıştım. Bugün de tekrar Marmara Denizi'nde Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerin en sonuncusu olarak da hayalet ağların temizlenmesi maksadıyla, bir örnek olmak gayesiyle de ben Tarım ve Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki adet hayalet ağı bulduk. Yuvasından çıkardık kestik ve yukarıya taşıdık" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA