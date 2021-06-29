Bakan Pakdemirli'den 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde önemli açıklamalar: "Çiftçiye kolaylık sağlayacak" | Video

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuştu. Bakan Bekir Pakdemirli, sözleşmeli üretimle ilgili yasa tasarısının Meclis'te olduğunu bildirdi. Bakan Pakdemirli Dijital Tarım Pazarı uygulamasının çiftçiye büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.