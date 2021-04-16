Video Haber Bakan Pakdemirli'den Kılıçdaoğlu'na videolu eleştiri "Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor." | Video

Bakan Pakdemirli'den Kılıçdaoğlu'na videolu eleştiri "Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor." | Video

Bakan Pakdemirli'den Kılıçdaoğlu'na videolu eleştiri
16.04.2021 | 14:19

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun patates ve soğan konusunda yaptığı iki farklı açıklamanın videosunu paylaştı ve "Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor..." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 9 Şubat 2021 tarihinde Sen soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın, fakir fukaraya dağıttın diye karşı mı çıktık?", 2 Mart 2021 tarihinde "Bari hiç değilse patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum", 13 Nisan 2021 tarihinde "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla ve mantığa bakın" dediğini ifade eden videoyu paylaştı.

Pakdemirli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Patates, soğan bile bu kadar kısa sürede çürümüyor..." dedi.

ÜRETİCİNİN DEPOSUNDA KALAN TÜKETİM FAZLASI PATATESLERİ VE SOĞANLARI SATIN ALIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin deposunda kalan tüketim fazlası patatesleri, soğanları ve çeltikleri satın alarak ülkenin dört bir tarafına sevk ediyor ve ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılıyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 3 FARKLI KONUŞMASI

"SEN SOĞANI ÜRETİCİLERİNE PARA VERİP O ÜRÜNÜ ALDIN, FAKİR FUKARAYA DAĞITIN DİYE BİZ KARŞI MI ÇIKTIK"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Şubat 2021 tarihinde TBMM CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma şöyle:
"Sen soğanı üreticilerine para verip o ürünü aldın, fakir fukaraya dağıtın diye biz karşı mı çıktık? Tonlarca soğan... Niğde'de tonlarca patates, 400 bin-500 bin ton patates var; patates üreticileri mağdur, maliyetin altında, onlar da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Sen gittin de Niğde'de patates üreticilerinin sorunlarını çözdün de, biz karşı mı çıktık?"

"BARİ HİÇ DEĞILSE ŞU PATATES ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINA EĞİLSİNLER"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Mart 2021 tarihinde TBMM CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma şöyle:
"Efendim 71 ilde patates üreticimiz var. Yani patates üretiliyor, özellikle Niğde ve Nevşehir bu konuda çok önemli iki ilimiz. Ekim-Kasım ayında hasatlar yapıldı, patatesler toplandı. Tüccar tarlada maliyeti 1 lira olan patatesi, 60 kuruşa bile almadı. Dolayısıyla bunlar aldılar, mallarını depoladılar. Şu anda, 4 aydır, patates üreticisi ürününü depoda tutuyor. 400-500 bin ton civarında sadece Nevşehir ve Niğde'de patates üreticisinin beklentisi var, 'Bu kadar ürünü acaba birisi gelip satın alacak mı? Bizim bankalara borcumuz var, esnafa, piyasaya borcumuz var. Biz bunları nasıl ödeyeceğiz' diye. Toprak Mahsulleri Ofisi diye bir kurumumuz var, sözde 'çiftçinin kara gün dostudur' diye yazar. Tarım Kredi Kooperatifi diye bir kooperatif var ve bu kooperatifin bir yönetimi var. (…) Bari hiç değilse şu patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum ama onların talebi üzerine bunu tekrar dile getirdim. Eğer patatesinizi bu hükümet almaz da, onlar depolarda çürürse, kesinlikle sandığa gittiğiniz zaman bu konuda gerekli dersi siyasi iktidara vermek zorundasınız. Eğer dersi verirseniz, bir daha bunlar benzerini yapmazlar."

"ŞU AKLA BAKIN, ŞU MANTIĞA BAKIN"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan 2021 TBMM CHP Grup toplantısında yaptığı konuşma şöyle: "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla bakın, şu mantığa bakın."

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