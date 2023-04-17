Bakan Soylu: “29 Ekim 2023’te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak” | Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da düzenlenen sahur programına katıldı. Sahur sonrası konuşma yapan Bakan Soylu, “Türkiye'de terörist sayısı iki de dün sabah gitti, seksen altıya düştü. Kolay değil bu iş. Bunu buraya yazıyorum. 29 Ekim 2023’te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak” dedi.
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