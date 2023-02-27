Bakan Soylu: "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Bakan Soylu "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Şu anda böyle bir problem yok, başta da böyle bir problem yoktu" ifadelerini kullandı.