Video Haber Bakan Soylu: "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" | Video
Bakan Soylu:

Bakan Soylu: "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" | Video

27.02.2023 | 08:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Bakan Soylu "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Şu anda böyle bir problem yok, başta da böyle bir problem yoktu" ifadelerini kullandı.

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