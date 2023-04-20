Bakan Soylu: “Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız” | Video 20.04.2023 | 12:10 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde konteyner kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Soylu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kurma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çin'den ilk etapta gelen 10 bin katlanabilir konteyner; Kahramanmaraş'ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı. Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız" ifadelerini kullandı.