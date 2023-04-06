Video Haber Bakan Soylu: "Çadırlarda 2 milyon 650 bin kişi kalıyor" | Video
Bakan Soylu:

Bakan Soylu: "Çadırlarda 2 milyon 650 bin kişi kalıyor" | Video

06.04.2023 | 09:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeler için kurulan çadırlarda 2 milyon 650 bin kişinin kaldığını, konteyner sayısının da bir ay sonra 100 bini aşacağını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesindeki çadırkentte depremzedelerle birlikte iftar yaptı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve koordinatör vali olarak bölgede görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun da katıldığı iftarda konuşan Bakan Soylu, 59 gündür depremin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini belirtti. Soylu, şunları söyledi:
Ramazandayız, böyle binlerce iftar sofrası kuruluyor bu bölgede. Sadece AFAD'ın, Kızılay'ın koordinesinde aynı zamanda bağışçılarımızla birlikte 2 milyon hemşerimize iftar saatinde iftar veriliyor. 650 binin üzerinde çadır kuruldu 660 bin. 2 milyon 650 bin kişi çadırlarda kalıyor. 51 bin konteyner sayısı aştı, bir ay sonra konteyner sayısı 100 bini aşmış olacak. Kayıplarımız oldu, el birliğiyle bugünlere geldik. Onları geri döndüremeyiz ama gelecek nesillerimize daha güvenli şehirler, daha güvenli evler ve daha güvenli ortamı hep beraber bırakabiliriz, biz bunun sorumluluğundayız. Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar verdiği her sözü tutmuştur. Van'da deprem oldu oradan ayrılmadı, oradaki insanlarımızı sıcak yuvasına, iş yerine sokana kadar. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de deprem oldu bir yılda, başlangıç itibariyle bir yılda o konutların önemli bir bölümünü teslim ettik. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları oldu, vatandaşımızı yalnız bırakmadık ve konutları yaptık teslim ettik. Şimdi de köylerde köy konutları yapılacak, şehirlerde şehir evleri yapılacak, kalıcı konutlar yapılacak ve milletimiz sıcak bir yuvaya, başını sokacak.

'ÇİN'DEN 65 BİN KATLANIR KONTEYNER GELİYOR'
Kalıcı konutların temellerinin atıldığını hatırlatan Bakan Soylu, depremzedelerin geçici olarak kaldıkları çadır ve konteynerlerin sürekli artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, Çocuklarımızı, büyüklerimizi, hastalarımızı yalnız bırakmıyoruz, hepsiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu esnada enkazların kaldırılması devam ediyor. Şu anda Pazarcık'ta şehrin içerisindeki enkazlar bitti denilebilir. Deprem bölgesindeki köylere ağır hasarlı, orta hasarlı, yıkılmış bütün bunların tamamına konteyner vereceğiz, evlerinin yanına. Verdiklerimiz var, vereceklerimiz var ve Çin'den katlanır konteyner getiriyoruz. İlki 10-11 gün sonra inecek ve buradan başlayacak. Yaklaşık 65 bin konteyner getiriyoruz sadece köylerimizdeki vatandaşlarımıza verebilmek için ve katlanabilir konteyner diye konuştu.

Bakan Soylu, iftarın ardından oyun oynayan çocukları ziyaret etti. Soylu, çadırkentteki bazı çadırları da ziyaret edip depremzedelerle sohbet ederken onların taleplerini dinledi. Soylu ayrıca, çadırkentteki kütüphaneyi de ziyaret etti.

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