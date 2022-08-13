Bakan Soylu duyurmuştu! Operasyon görüntüleri paylaşıldı | Video

Koceli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ve Bakan Soylu tarafından duyurulan 107 kilo uyuşturucu ele geçirilmesi ile ilgili operasyonunun, video görüntüleri yayınlandı.