Bakan Soylu, Düzce'de deprem bölgesinde "1'i ağır, 30'un üzerinde yaralı var" | Video
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Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 5.9 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de 22 yaralının olduğunu 1'nin durumunun ağır olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ekiplerin depremle ilgili taramalarına devam ettiğini ifade etti.