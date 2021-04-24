Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının görüntülerini paylaştı | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin en yüksek bayrak direğine en büyük Türk bayrağının çekildiği sırada Polis Havacılık Daire Başkanlığı tarafından kayda alınan görüntüleri paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bakan Soylu, "'Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...'En büyük ay yıldızlı bayrağımız göndere çekilirken, gökyüzündeki kartal gözümüz Polis Havacılık Daire Başkanlığı'nın gözünden" ifadelerini kullandı.