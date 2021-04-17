Video Haber Bakan Soylu görüntüleri paylaştı: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor | Video

Bakan Soylu görüntüleri paylaştı: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor | Video

Bakan Soylu görüntüleri paylaştı: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor | Video
17.04.2021 | 17:41

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Yunan güvenlik güçlerinin zulmünden kurtarılan göçmenlere ait görüntüleri paylaştı. Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışarak, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yaptığını belirten Bakan Soylu, "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." ifadelerini kullandı.

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