Bakan Soylu: İmamoğlu beni aradı, 'CHP Genel merkezi beni sevmiyor' dedi | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bir süre önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayıp yardım istediğini söyleyen Bakan Soylu, "Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi beni zaten sevmiyor, nolursunuz bana bu konuda yardımcı olur musunuz?' diye bir ricası da olmuştur." dedi.