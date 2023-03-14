Bakan Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını aktardı. Bakan Soylu, "42'inci Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip, eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin bunlar dağıtıcıları" dedi.
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