Video Haber Bakan Soylu: "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 şüpheli yakalandı" | Video
Bakan Soylu:

Bakan Soylu: "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 şüpheli yakalandı" | Video

25.04.2023 | 08:47

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan gençleri zehirlemeye çalışan ve ''torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları" ile etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının arttırılması amacıyla Erzurum ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Erzurum ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüklerince planlı Kökünü Kurutma Operasyonları gerçekleştirildi. Gece yarısı operasyonunun İçişleri Bakanı Süleyman Soyu Erzurum’dan yönetti.

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ERZURUM KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU
Erzurum ilinde yaklaşık 7 aydır sürdürülen çalışmalarda, soruşturma kapsamında 105 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti (TCK-Madde 188) suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç 1ınsurlannın ele geçirilebilmesi için 123 adrese arama karan alındı.

Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde Erzurum ilinde 204 ekip, 15 Özel Harekat unsuru olmak üzere 864 personel, 1 hava aracı ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılmış, 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

NEVŞEHİR KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU
Nevşehir ilinde yaklaşık 4 aydır sürdürülen çalışmalarda, soruşturma kapsamında 47 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti (TCK-Madde 188) suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için 47 adrese arama karan alındı.

Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde Nevşehir ilinde 52 ekip, 123 personel, 1 hava aracı ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılmış, 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde Erzurum Emniyet müdürlüğü binasında operasyonla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi verdi. Nevşehir Valisi ve Emniyet müdürünün de telekonferans bağlantısı ile katıldığı toplantıda operasyonun detayları anlatıldı.

Soylu, operasyonlar kapsamında toplamda 133 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını belirterek, "Bu operasyonlar ile birlikte ülke genelinde 33 ilimizde 52. Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz her şartta kesintisiz devam ettirilecektir. Şartlar ve gündem ne olursa olsun operasyonlar sürecektir" diye konuştu.

Soylu'ya basın açıklamasında Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek eşlik etti.

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