Bakan Soylu, kurtarma anına bizzat şahitlik etti | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini yaşandığı bölgede incelemede buluyor. Bakan Soylu, bir çocuğun afet bölgesinden kurtarılma anına bizzat şahitlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini yaşandığı bölgede incelemede buluyor. Bakan Soylu, bir çocuğun afet bölgesinden kurtarılma anına bizzat şahitlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketini ilk günden beri yerinde takip ediyor. Bakan Soylu, çalışmaları bizzat koordine ederken afetseler ile yakından ilgileniyor. Çalışmaları alandan takip eden Bakan Soylu, bir çocuğun bot ile kurtarılma anına da bizzat şahitlik etti. Bot ile kurtarılan çocuğu ekipler Soylu'nun kucağına verdi.