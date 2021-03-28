Bakan Soylu paylaştı! PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe | Video

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya büyük darbe vurulduğunu belirterek, "Sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi." dedi.