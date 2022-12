Bakan Soylu: "Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 241'e düştü" | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, startını şafak vakti Mersin'den verdiği 'Kökünü Kurutma' operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin 941'den 241'e düştüğünü belirten Soylu, "Türkiye'de uyuşturucu kullanımı olabilecek 89 bin metruk bina yıktık. Büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Defalarca operasyon yaparak bu illetin yere serilmesine hep beraber şahit olacağız. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şafak vakti Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma' operasyonunu yönetti. Mersin Stadyumunu önünden operasyonun startını veren Bakan Soylu, operasyon sonrası Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezinde basın açıklaması düzenledi. Soylu, kökünü Kurutma operasyonlarının 28'incisini Mersin'de gerçekleştirdiklerini söyledi.Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız ve büyük bir kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Soylu, "15 Temmuz'da cezaevlerinde uyuşturucudan 36 bin civarında yatan yasal söz konusu idi. Hem terörle yaptığımız mücadele gibi hem diğer suç ve suç unsurlarıyla yaptığımız mücadele gibi uyuşturucuyla da aynı mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu anda 36 bin sayısı 120 bin 800 sayısına çıktı. Yani hem uyuşturucunun organizatörlüğünü yapanlar hem imal ve ticaretini yapanlar ve diğer uyuşturucu suçlarına bulaşanlarla ilgili yargıyla, kolluk kuvvetlerimizle, hep birlikte el birliğiyle bir mücadele ortaya konulmaktadır. Ve Mersin ilinde de bugün 4 aydır devam eden, bizim projeli operasyon olarak nitelendirdiğimiz hem tüm bu organizasyon ve şebeke ağını çökertmeye yönelik ve satıcısı dahil organizatörü dahil, yaklaşık 137 hedefimiz vardı bugün. Bu 137 kişinin 131'i saban 05.15'de başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır. Bin 960 polis arkadaşımız bu operasyona katıldı. Helikopter, İHA, dronlar ve yine 18 narkotik dedektör köpek dahil olmak üzere, özel harekat unsurlarımız, bütün unsurlarımızla birlikte başarılı bir operasyon gerçekleşti" dedi.131 şüphelinin yakalanmasından dolayı tüm ekipleri kutlayan Soylu, "Aziz milletimiz şunu bilsin, bu mücadele biraz önce bahsettiğim gibi aralıksız sahaya basarak devam etmektedir. Türkiye'nin birçok yerinde narko alan projesi uyguluyoruz. Alanı kapatıyoruz. En sıkıntılı olarak nitelendirdiğimiz hem bizim tespit ettiğimiz hem vatandaş defalarca ya buralarda eğer bu mücadeleyi devam ettirirseniz iyi olur dedikleri bütün alanlarda ciddi bir alan baskısı ve saha baskısı ortaya koyuyoruz. Buradan da sonuç aldığımızı ifade ediyoruz. Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 241'e düştü. Bu bir bölü üçe düştü anlamına gelir. Avrupa'da yükselirken, dünyada yükselirken, Amerika'da milyonda 324 iken bizde milyonda 5. Ve Avrupa'da bizden kat be kat yüksekken, bizim bu konudaki trendimiz hala aşağıya düşmektedir. Bu bize yeterli. Bir tek evladımızı bu musibete kaptıramayız. Vatandaşımız bize itimat etsin. Vatandaşımızın evinde rahat uyumasını temin ederken, arkadaşlarımızla Türkiye'nin her tarafında gece, sabahın erken saatlerinde bu operasyonları yaparak, onların çocuklarını, gelecek nesillerimizi bu illetten kurtarmak için bir büyük mücadeleyi ortaya koyuyoruz" diye konuştu.Türkiye'de uyuşturucunun kullanıldığı 120 bin metruk binanın tespit edildiğinin altını çizen Soylu, "Bu metruk binalardan 89 binini yıktık. Geri kalan 17 binini ise rehabilite ettik. Bunlar tarihi eserler veya diğer yıkılmaması gereken binalar. Yaklaşık 15 bin civarında bina kaldı. Bir rakamı daha paylaşmak isterim. Metruk binalarda uyuşturucu kullanım oranı bundan 3 yıl önce, yüzde 30'lar civarındaydı. Şimdi yüzde 20'ler civarına düştü. Yani attığımız her adım, ortaya koyduğumuz her politika, adım adım bizi uyuşturucuyla mücadelede başarıya doğru götürüyor. Onun için milletimizle el birliği içerisinde bunu sağlayacağız ve başaracağız. Mersinli hemşehrilerimiz de hiç merak etmesin. Bu Mersin'deki ikinci kökünü kurutma operasyonu. Defalarca bu operasyonu yaparak Mersinlilere, bu illetin yere serilmesine hep beraber şahit olacağız. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz" şeklinde konuştu.