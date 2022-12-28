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Bakan Soylu: "Terörle iltisaklı 505 kişiyi İmamoğlu işe almıştır" | Video 28.12.2022 | 16:26
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Bakan Soylu: "Zorlu süreç sonrası kamuyu terörden arındırdık" | Video 28.12.2022 | 15:44
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Arap Yarımadası’na dolu ve kar yağdı | Video 28.12.2022 | 00:01
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Erbil yakınlarında petrol rafinesinde yangın | Video 27.12.2022 | 21:31
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bir süre önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayıp yardım istediğini söyleyen Bakan Soylu, "Terörle iltisaklı 505 kişiyi İmamoğlu işe almıştır" dedi.