Video Haber Bakan Soylu'dan Afet İletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar | Video
Bakan Soylu'dan Afet İletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar | Video

Bakan Soylu'dan Afet İletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar | Video

01.11.2022 | 10:40

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu.

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