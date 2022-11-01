Bakan Soylu'dan Afet İletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar | Video

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu.