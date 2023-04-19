Bakan Soylu’dan anlamlı paylaşım: “Geçti o günler, geçti” | Video 19.04.2023 | 13:20 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurdun terörle anılan bölgelerinde artık ağıt sesleri yerine çocukların mutluluk çığlıklarının yükseldiğini vurguladığı sosyal medya gönderisini, “Geçti o günler, geçti” notuyla paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından çocuklarla geçirdiği samimi anların videosunu paylaştı. Paylaşımında, yurdun terörle anılan bölgelerinde artık çocukların mutluluk seslerinin yükseldiğinin mesajını veren bakan soylu, "Geçti o günler, geçti" ifadelerine kullandı. Soylu'nun paylaşımı kısa sürede bir çok kişi tarafından beğenildi.