Bakan Soylu'dan Başkonsolosluklarını kapatan ülkelere tepki "Bir bildiğiniz varsa neden haber vermediniz?" | Video
Hollanda, Almanya ve İngiltere'nin Başkonsolosluklarını bir gün süreyle kapatması ve buna güvenlik gerekçesini göstermesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bir psikolojik harp yapma çabası olduğuna dikkat çeken Soylu "Çok biliyordunuz madem İstiklal saldırısını neden haber vermediniz?" diye sordu.
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