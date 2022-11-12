Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Bu hukuk cambazlığıdır | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasında kendi adının geçmesi ile ilgili 'Hukuk cambazlığı' yapıldığını belirterek bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, davanın seyrini örnek göstererek İmamoğlu'nun ceza almamak için kendisini hedef aldığını söyledi ve "Bu yapılan olsa olsa büyükelçi masalarında üretilmiş bir garp kurnazlığıdır" dedi.