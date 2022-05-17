Bakan Soylu'dan Millet Bahçesi tartışmaları ile ilgili muhalefete sert tepki: "Bu ne yaman çelişkidir" | Video
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi üzerinden gerçekleştirilen provokasyonlara tepki gösterdi. Soylu, Gezi olaylarını hatırlattı, "Binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, 'Bu ne yaman çelişkidir' derler." dedi. Soylu, siyasetin içine terörizm ve anarşizmin çekilmeye çalışıldığını da vurguladı.