Video Haber Bakan Soylu'dan uyuşturucu operasyonları açıklaması | Video
Bakan Soylu'dan uyuşturucu operasyonları açıklaması | Video

Bakan Soylu'dan uyuşturucu operasyonları açıklaması | Video

04.10.2022 | 08:56

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana ve Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu

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