Bakan Soylu'nun katılımıyla yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun görüntüleri ortaya çıktı | Video
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Adana'da 45'incisi gerçekleştirilen 212 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun görüntüleri ortaya çıktı.
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