Bakan Tunç: "Bireysel başvuru hakkından geriye dönüş yok" | Video 15.11.2023 | 12:21 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil. Bireysel başvuru hakkından geriye dönüş de yok" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Tunç, TBMM'de, AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan tartışmalar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili söylemlerine ilişkin, "Bu konuyu ayaküstü değerlendirmek doğru olmaz. Yalnız şunu ifade edelim; bireysel başvuru hakkını 2010'da anayasa değişikliği ile biz getirdik. Dolayısıyla bireysel başvuru hakkından geriye dönmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Biz, anayasada güvence altına alınan temel hak ve hürriyetler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan temel hak ve hürriyetler kamu gücü tarafından ihlal edildiğinde, vatandaşlarımızın Avrupa Mahkemesi'ne gitmeden önce, kendi mahkemesinde hakkını arayabilmesi usulünü biz getirdik. Bunu vatandaşlarımız için getirdik. Vatandaşlarımızın hak arama yolunu daha da kuvvetlendirmek, demokratik hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirmek için getirdik. Anayasa'da birçok düzenleme yaptık ama bireysel başvuru hakkı da bu düzenlemelerden bir tanesi. Dolayısıyla bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil. Bireysel başvuru hakkından geriye dönüş de yok. Dolayısıyla bu vatandaşlarımız için getirilen en doğal hak; hak arama yolunun açık tutulması. Burada bireysel başvuru yolunun kullanılması ile ilgili olarak özellikle konjonktürel bazı durumlar nedeniyle de bireysel başvuru yolunun zedelenmesini de istemiyoruz" dedi.