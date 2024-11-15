Bakan Tunç, “İmamoğlu’nun açıklaması şuursuz bir harekettir”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan incelemeye ‘yargı tacizi’ demesine cevap verdi. Bakan Tunç, “Bağımsız ve tarafsız yargının başlatmış olduğu soruşturmaları yargı tacizi şeklinde değerlendirmek şuursuz bir harekettir.” dedi.
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