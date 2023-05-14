Video Haber Bakan Varank, Bursa'da oyunu kullandı | Video
Bakan Varank, Bursa'da oyunu kullandı | Video

Bakan Varank, Bursa'da oyunu kullandı | Video

14.05.2023 | 14:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bundan sonra söz milletin. Milletimizin takdiri neyse o gerçekleşecek" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
AK Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu, seçim bölgesi Bursa'da kullandı. Yıldırım ilçesindeki 6 Nisan Anadolu Lisesi'ne gelen Bakan Varank, 2053 numaralı sandıkta sıraya girdi. Sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiren Varank, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "Biraz önce oyumuzu kullandık. Bundan sonra söz milletin. Milletimizin takdiri neyse o gerçekleşecek. Türkiye demokrasisi, dünyanın en olgun demokrasilerinden bir tanesi. Vatandaşımızın takdiri her şeyin üstündedir. Millet ne derse o olur. Biz zaten bu anlayışla bugüne kadar siyasetimizi yürüttük. İnşallah bundan sonra da Türk milletinin ferasetine, sağduyusuna güveniyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de hep beraber, bu seçim sonuçlarıyla birlikte, Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ, OYLARINA SAHİP ÇIKSINLAR'

Vatandaşların öncelikle kendi oyuna sahip çıkması gerektiğini belirten Varank, "Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilleri seçimlerinin bir arada olduğu bir seçim. Dolayısıyla iki pusulayla oy kullanılıyor. Sabahtan itibaren, bazı sandıklarda arkadaşlarımızın tek pusula verildiği örneklerle karşılaştığını gördük. Biz elbette tutanaklarımızı tuttuk, itirazlarımızı yaptık. Buradan tekrar vatandaşlarımıza çağrımız olsun, oylarına sahip çıksınlar. Seçimde iki pusula kullanılıyor. İki pusulayı da takdirlerine göre kullanıp oylarını versinler. Neticeyi de akşamdan itibaren görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye Petrolleri, anneler gününü bu video ile kutladı | Video 00:49
Türkiye Petrolleri, anneler gününü bu video ile kutladı | Video 14.05.2023 | 15:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı | Video 04:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:10
Ömer Çelik TOGG ile gelip oyunu kullandı | Video 01:01
Ömer Çelik TOGG ile gelip oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:28
Bakan Nebati, aday olduğu Mersin’de oyunu kullandı | Video 03:11
Bakan Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:07
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da oyunu kullandı | Video 02:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:45
Bakan Varank, Bursa’da oyunu kullandı | Video 06:36
Bakan Varank, Bursa'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:41
Muharrem İnce’den çok çarpıcı açıklama: Eski arkadaşlarıma da dava açacağım | Video 02:30
Muharrem İnce’den çok çarpıcı açıklama: "Eski arkadaşlarıma da dava açacağım" | Video 14.05.2023 | 14:48
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’da oyunu kullandı | Video 01:56
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:58
Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı | Video 05:17
Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:44
Bakan Koca oyunu kullandı | Video 07:14
Bakan Koca oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:33
Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı | Video 03:20
Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:25
Bakan Kirişci oyunu kullandı | Video 01:12
Bakan Kirişci oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:25
Bakan Akar oyunu kullandı | Video 02:47
Bakan Akar oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:24
Bakan Kurum oyunu kullandı | Video 03:12
Bakan Kurum oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:24
Devlet Bahçeli oyunu kullandı | Video 07:45
Devlet Bahçeli oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:20
Mustafa Destici: Türkiye, tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor | Video 04:53
Mustafa Destici: "Türkiye, tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor" | Video 14.05.2023 | 12:47
Oy verme sırasında Başkan Erdoğan’ı fark etmeyen seçmenin büyük şaşkınlığı, gülümsetti | Video 00:15
Oy verme sırasında Başkan Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin büyük şaşkınlığı, gülümsetti | Video 14.05.2023 | 12:21
Başkan Erdoğan oyunu kullandı | Video 18:39
Başkan Erdoğan oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 12:03
Bakan Bozdağ oyunu Şanlıurfa’da kullandı | Video 02:46
Bakan Bozdağ oyunu Şanlıurfa’da kullandı | Video 14.05.2023 | 09:51
Afet bölgesinde oy verme işlemleri başladı | Video 02:23
Afet bölgesinde oy verme işlemleri başladı | Video 14.05.2023 | 09:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA