Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun sözlerini arşivden çıkardı: Bunun adı şizofrenidir | Video

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anayasa tartışmalarının yaşandığı bu günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015'te açıklamasını gündeme getirdi. Bakan Varank'ın paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu'nun Anayasa'nın değiştirilemez olan maddelerini de değiştirmeye onay verdiği görüldü. Varank konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Terör örgütü propagandası yaptığı için kapatılan İMC TV'de söyledikleri hala arşivlerde duran birisinin bu tiviti atabilmesi için profesyonel yalancı olması yetmez; bunun adı şizofrenidir..." dedi.