Video Haber Bakan Varank, motosiklet ile geldiği havalimanında Togg ile drift attı | Video
Bakan Varank, motosiklet ile geldiği havalimanında Togg ile drift attı | Video

Bakan Varank, motosiklet ile geldiği havalimanında Togg ile drift attı | Video

09.05.2023 | 16:44

Bursa Yunuseli Havalimanı’nda motor tutkunlarıyla bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest montu giyerek motosikletle geldiği alanda, gençlerin isteğini kırmayarak, drift pilotu Deniz Dursun’un kullandığı Togg’da co-pilotluk yapıp drift attı.

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AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda motor sporları tutkunlarıyla bir araya geldi. Teknofest montunu giyen Bakan Varank, motosikletlerden oluşan ve kendisinin en önde olduğu bir konvoy ile havalimanına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da eşlik ettiği Varank, farklı kategorilerde otomobillerini ve motosikletlerini sergileyen gençlerin araçlarını inceledi. Motosikletçiler, Bakan Varank'a üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan kırmızı bir motorcu yeleği hediye etti. Motosikletlilerin havalimanı pistindeki sürüş eğitimini izleyen Varank, ekstrem enduro kategorisinde Bursa'yı temsil eden gençlerin gösterisini takip etti.

TOGG İLE PATİNAJ YAPTI
Varank, daha sonra havalimanında bulunan motor sporları tutkunlarına "Togg ile patinaj yapalım mı, deneyelim mi sizce?" diye sordu. "Evet" yanıtını alınca, daha önce gelin arabası ile asker eğlencesinde konvoy başı olan Togg T10X ile Bursalı drift pilotu Deniz Dursun'un kaptanlığında drifte de yapıldı. Güvenlikli bölgede yapılan sürüşte, Deniz Dursun'un co-pilotluğunu Bakan Varank yaptı. Kapadokya rengi Togg T10X ile alanı dolduranları selamlayan Varank, daha sonra klasik bir Mercedes ile tur attı.

YUNUSELİ HAVALİMANI AYDA 2 KEZ MODİFİYE TUTKUNLARINA AÇILACAK
Bursa'daki gençlerle sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Varank, "Modifiye araçlarla ilgilenen genç kardeşlerimiz bize dediler ki, 'Biz çevreyi de rahatsız etmeden, kurallara, kanunlara da uyarak modifiye araçlarımızı sergilemek istiyoruz'. Biz de gençlerimizin bu sesini duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Yunuseli Havalimanı'nı onların kullanımına açtık. Bundan sonra ayda iki kez genç kardeşlerimiz buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyebilecekler. Burada gönüllerince vakit geçirebilecekler" dedi.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN'
Bakan Varank, Yunuseli Havalimanı'nda Bursa Motosiklet Kulübünün gösterisini ve eğitimlerini de takip ettiklerini belirterek, "Genç kardeşlerimizi önemsiyoruz. Onların otomobille ilgilenmesi, araçlarına ehemmiyet vermesi bizim de onlar için bir şeyler yapmamızı mecburiyet haline getirmişti. Bundan sonra genç kardeşlerimiz ayda iki kere araçlarını burada sergileyebilecek. Bursalı gençlere hayırlı, uğurlu olsun, Türkiye'ye de örnek olsun" diye konuştu.

'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'
Yunuseli Havalimanı'nın ardından bölgedeki gençlerle buluşan Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Özlüce tepe ve Oksijen piyasasında genç arkadaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Yunuseli Havalimanı'nı ayda 2 kez gençlerimize açıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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