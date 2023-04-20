Bakan Varank yerli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı'na geldi | Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG ile Taksim Meydanı'na geldi. Bakan Varank kırmızı renkli TOGG önünde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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