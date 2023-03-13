Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı | Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
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