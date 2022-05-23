Video Haber Bakan Yanık, Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte konuştu: "Toplumun güvenlik anahtarı ailedir" | Video
Bakan Yanık, Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte konuştu:

Bakan Yanık, Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte konuştu: "Toplumun güvenlik anahtarı ailedir" | Video

23.05.2022 | 14:44

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Haftası dolayısıyla bakanlık tarafından düzenlenen ve birçok ailenin katıldığı piknikte ailelerle bir araya gelerek, “Toplumun nüvesi, çekirdeği, güvenlik anahtarı ailedir. Biz bunu en başından beri bilir ve buna inanırız” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Aile Haftası dolayısıyla ve düzenlenen piknik etkinliğine katıldı. Programa 30 yılı aşkın evli olan aileler de, yeni evli olanlar ve koruyucu ailelerden de katılım sağlandı. Etkinlikte konuşan Bakan Yanık, bir ailenin birbirine saygı duyan, seven, birbirini koruyan, gözeten, sahip çıkan, çocukları geleceğe hazırlayan, vatana, millete ve insanlığa iyi birer insan olarak yetiştiren insanlardan oluşması gerektiğini söyledi.

"TOPLUMUN NÜVESİ, ÇEKİRDEĞİ, GÜVENLİK ANAHTARI AİLEDİR"

Bakan Yanık, Anneler Günü ile başlayan ve Aile Haftası ile devam eden etkinliklerin ve çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Tarihten gelen bazı özelliklerin ailelerde bulunması beklediklerini söyleyen Bakan Yanık, "Dede Korkut hikayelerinden okuyanlar bilirler. Hikayede, bir ailenin kuruluşunu başlatırken, eşler arasında veya talipler arasında, mertliğin, cesaretin, iyiliğin öne çıkarıldığı, mert, cesur, iyi kalpli, hayırsever insanların onaylandığının öne çıkarıldığını görürüz. Dolayısıyla bizim tarihten bu yana aileden beklediğimiz birkaç özellik vardır. Mertliktir, eşlerin birbiriyle dayanışmasıdır, birbirine güvenmesidir, dürüstlüğüdür, karşılıklı olarak sahip çıkmasıdır. İnancımız da aileyi saadetin ve güvenliğin en temel umdesi, en temel yuvası olarak görür. Aileyi toplumun merkezine yerleştirir, insanı da güvenli limanı olarak tarif eder. Dolayısıyla hem kültürel hem inanç bağlamında baktığımızda aile bizim için çok özel ve çok başka bir yerde duruyor. Fakat hep her konuşmamda söylediğim gibi şunu sormamız lazım, nasıl bir aile? Biz nasıl bir aileyi istiyor ve bekliyoruz? Her şeye rağmen, her türlü sıkıntının, şiddetin, mutsuzluğun olduğu bir aile mi? Tam tersi birbirine saygı duyan, seven, birbirini koruyan, gözeten, sahip çıkan, çocukları geleceğe hazırlayan, vatana, millete ve insanlığa iyi birer insan olarak yetiştiren bir aile mi? Kuşkusuz ikincisi. İşte tarihten bu yana çizdiğimiz aile profili bize ikincisini işaret ediyor" diye konuştu.

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