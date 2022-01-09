Bakan Yanık, doğal gaz desteğinde ödeme tarihini duyurdu | Video

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, ödemelerin mart ayında yapılacağını duyurdu. Çalışmalar kapsamında programın kısa sürede şekillendiğini belirten Bakan Yanık, "Mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var." ifadelerine yer verdi.