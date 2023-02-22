Bakan Yanık: “Refakatsiz çocuklar için bakanlık web sitemizde sorgu ekranı açtık” | Video
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Vatandaşlarımız artık Bakanlığımızın web sitesinde yer alan sorgu ekranından gerekli bilgileri girerek kayıt altına aldığımız rekafatsiz çocuklara yönelik bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilecek” dedi.
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