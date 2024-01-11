Bakan Yerlikaya: "10 şahıs 'Kafes-30' Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından haklarında İnterpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 şahsın yakalandığını açıkladı.
Kafes-30 Operasyonu'nda yakalanan isimler şöyle:
"İsviçre'de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU, İran'da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GhasemI, İran'da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid Aaghı, İran'da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza Fakhr Attar, İran'da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris Moradı, Güney Kore'de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae Yong Sung, Suriye'de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali Abouyeg, Çin'de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın An Özbekistan'da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza Umarova, Özbekistan'da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda Ulmasova."
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