Bakan Yerlikaya: “16 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen ‘Bozdoğan-48’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Bozdoğan-48” operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerine yer verdi.
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