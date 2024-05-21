Bakan Yerlikaya: “17 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen ‘NARKOÇELİK-18’ operasyonlarında; 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 272 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu operasyonun ardından şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."
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