Bakan Yerlikaya: “3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul’da yakalandı” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2’si kırmızı bülten, 1’i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşının Alanya ve İstanbul’da düzenlenen Kafes-21 Operasyonları'yla yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının devamında operasyonun detaylarına ilişkin verdiği bilgiler şöyle:
"Thomas Josef Konrad; İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan Polonya'da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas'tan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya'da, Jinking Peng; İnterpol Kırmızı Bülten'le Çin'de Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih'te, Danıel Alexander Muller;Difüzyon mesajı ile 'Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan' Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesinde; Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince düzenlenen 'KAFES-21' Operasyonları'yla yakalandılar"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
00:50
3 organize suç örgütü lideri yakalandı | Video 19.12.2023 | 08:21
08:52
Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü | Video 19.12.2023 | 08:10
00:12
İsrail, Suriye ordusuna ait karakolu vurdu 19.12.2023 | 00:27
03:07
SON DAKİKA | Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe korkutan depremler 19.12.2023 | 00:29
05:43
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Kuveyt’e taziye ziyareti 18.12.2023 | 23:18
00:46
Kassam Tugayları 3 İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı 18.12.2023 | 23:18
03:57
02:21
Gazze’de can kaybı 19 bin 453’e yükseldi 18.12.2023 | 20:47
10:22
Mahalle sakinleri isyan etti, kamyonu durdurup yolu trafiğe kapattı 18.12.2023 | 18:13
23:09
02:46
00:50
14:34
Başkan Erdoğan Macaristan'da | Video 18.12.2023 | 14:56
01:00
00:59
02:26
Bakan Koca depremzedelerden helallik istedi | Video 17.12.2023 | 16:22
03:49
Başkan Erdoğan, seçim çalışmaları için İstanbul'da | Video 17.12.2023 | 14:34
30:46
AK Parti'den flaş 31 Mart yerel seçim açıklaması | Video 17.12.2023 | 13:50
21:37
17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti | Video 17.12.2023 | 13:23