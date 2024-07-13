Bakan Yerlikaya: “75 ilde son 5 günde silah kaçaklığına yönelik ‘Mercek-21’ operasyonu düzenlendi” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde son 5 günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-21” operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu bin 564 silah ele geçirilirken bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Düzenlenen operasyonlar sonucu bin 33 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 564 silah ele geçirildi. Bin 819 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.
En çok silah ele geçirilen ve şüpheli yakalan 5 şehir ise şu şekilde; "İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi. 245 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 73 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 91 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 63 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 102 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 44 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 43 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
00:40
İzmir’de elektrik akımına kapilan iki arkadaş el ele ölüme gitti 13.07.2024 | 01:41
29:19
Başkan Erdoğan'dan Suriye ile yeni dönem mesajı: Süreç olumlu ilerliyor 12.07.2024 | 21:36
00:41
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 genç ağır yaralı 12.07.2024 | 21:09
01:24
Esenyurt’ta kadının parçalandığı dehşet evi görüntülendi 12.07.2024 | 18:30
02:19
00:46
Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi | Video 12.07.2024 | 13:59
03:12
01:37
01:20
42:34
Son dakika: NATO Zirvesi sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.07.2024 | 01:55
01:15
Srebrenitsa Katliamı yıldönümde video mesaj üzerinden algıya giriştiler 12.07.2024 | 00:35
00:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü 11.07.2024 | 21:15
01:01
00:20
Bodrum Türkbükü Halk Plajı açıldı 11.07.2024 | 18:53
02:05
116 kiloluk uyuşturucu operasyonu: Talisca'nın burnu yakaladı! 11.07.2024 | 17:17
04:44
Bakan Yerlikaya'dan Turkuvaz Medya'da önemli açıklamalar | Video 11.07.2024 | 14:40
06:19
06:14