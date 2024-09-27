Bakan Yerlikaya A Haber'de duyurdu! Yeni yasa hazırlığı: Çok daha caydırıcı olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bununla ilgili bir yasa hazırlıklarının olduğunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gündeme geleceğini söyledi. Yerlikaya, "Çok daha caydırıcı olacak. Kararlılığımız şu; artık açık kaynaklardan, sosyal medyadan öyle bir görüntü paylaşmaya cesaret edemeyecek hale getirecek caydırıcı bir madde getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.