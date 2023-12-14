Video Haber Bakan Yerlikaya açıkladı! "3 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi" | Video
Bakan Yerlikaya açıkladı!

Bakan Yerlikaya açıkladı! "3 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi" | Video

14.12.2023 | 08:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde eş zamanlı düzenlenen “Narkogüç-39” Operasyonu’nda 3 ton 275 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 49 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç-39" Operasyonu'nda 3 ton 275 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyona 652 ekip, bin 442 personel 25 narkotik dedektif köpeğinin katıldığını belirtti. Yerlikaya paylaşımında operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan 3 ayrı operasyonda; 761 kilo 500 gram metamfetamin, 340 bin 200 adet uyuşturucu hap, 45 kg skunk ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 11 zehir taciri yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 4 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 900 kg esrar, 149 kg skunk ele geçirildi. 8 zehir taciri yakalandı.
Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 54 kg 150 gr skunk ele geçirildi. 6 zehir taciri yakalandı.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda; 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı.
Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda; 16 bin 850 adet uyuşturucu hap, 1 kg skunk, muhtelif miktarda esrar ele geçirildi, 5 zehir taciri yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 3 kg 300 gr skunk ele geçirildi. 27 zehir taciri yakalandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 kg eroin ele geçirildi. 16 zehir taciri yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg 500 gr metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. 38 zehir taciri yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 8 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı"

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