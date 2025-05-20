Bakan Yerlikaya açıkladı: "Diyarbakır'da 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirdik" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da İHA'lar ve uzaktan algılama sistemleri destekli yapılan operasyonlarda, 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı.
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