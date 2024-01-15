Bakan Yerlikaya açıkladı: Provokatif paylaşım yapan 170 hesap tespit edildi | Video
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı."
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