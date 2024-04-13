Bakan Yerlikaya: "Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan 112 kişi kurtarıldı" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Antalya’da teleferik kazasında mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir."
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