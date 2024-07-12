Bakan Yerlikaya: “'Çember-19’ operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firari yakalandı” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 5 günde aranan şahıslara yönelik düzenlenen “Çember-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firarinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, operasyonlar sonucu, hırsızlıktan 691 şahıs, dolandırıcılıktan 383 şahıs, yağmadan 159 şahıs, adam öldürmeden 79 şahıs, cinsel suçlardan 116 şahıs, terör suçlarından 85 şahıs, narkotik suçlarından 718 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 434 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan aranan ve operasyonlar sonucu yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 466 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya aranan şahısların 4 bin 436'sının 0-5 yıldır arandığını, 19 şahsın 5-10 yıldır arandığını ve 11 şahsın ise 10 yıl ve üzeri aranmakta olduğunu açıkladı.
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