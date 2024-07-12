Video Haber Bakan Yerlikaya: “'Çember-19’ operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firari yakalandı” | Video
Bakan Yerlikaya: “'Çember-19’ operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firari yakalandı” | Video

Bakan Yerlikaya: “'Çember-19’ operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firari yakalandı” | Video

12.07.2024 | 08:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 5 günde aranan şahıslara yönelik düzenlenen “Çember-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firarinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik "Çember-19" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 4 bin 466 firari yakalanırken gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, operasyonlar sonucu, hırsızlıktan 691 şahıs, dolandırıcılıktan 383 şahıs, yağmadan 159 şahıs, adam öldürmeden 79 şahıs, cinsel suçlardan 116 şahıs, terör suçlarından 85 şahıs, narkotik suçlarından 718 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 434 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan aranan ve operasyonlar sonucu yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 466 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya aranan şahısların 4 bin 436'sının 0-5 yıldır arandığını, 19 şahsın 5-10 yıldır arandığını ve 11 şahsın ise 10 yıl ve üzeri aranmakta olduğunu açıkladı.
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