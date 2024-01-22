Bakan Yerlikaya: 'Çengel-6' operasyonunda 1 Ton 56 litre etil alkol ele geçirildi | Video
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen 'Çengel-6' Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi"
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