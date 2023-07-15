Bakan Yerlikaya 'Cennet Vatan' belgeselinin tanıtım videosunu yayınladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz'un 7'nci yıl dönümü kapsamında hazırlanan ve şehit olan özel harekat polislerinden Cennet Yiğit'in ismi verilen 'Cennet Vatan' belgeselinin birinci bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.
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